 وزير الرياضة يشيد بتجربة المنتخب الأوليمبي أمام الأفيال ويحفز اللاعبين للأولمبياد - بوابة الشروق
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وزير الرياضة يشيد بتجربة المنتخب الأوليمبي أمام الأفيال ويحفز اللاعبين للأولمبياد

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 10:36 م

أشاد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتجربة المنتخب الأوليمبي أمام أفيال كوت ديفوار والتى انتهت بفوز أحفاد الفراعنة بهدفين مقابل هدف اليوم باستاد القاهرة ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وحرص د.اشرف صبحي على متابعة المباراة الودية برفقة عدد من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد واللواء حلمى مشهور والكابتن محمد بركات وإيهاب الكومي ود.دينا الرفاعي أعضاء المجلس .

وبعد المباراة التقي د.أشرف صبحي الجهاز الفني واللاعبين وأشاد بهم وطالبهم بمزيد من التركيز والجدية فى مرحلة التحديات القادمة فى أولمبياد باريس من أجل إسعاد الجماهير المصرية .


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