الهجرة الدولية: غرق 39 مهاجرا وفقدان 150 قبالة سواحل اليمن

أكدت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، غرق قارب قبالة الساحل في اليمن، ما أسفر عن وفاة 39 مهاجراً.

وقالت المنظمة ، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "حادثا مأساويا وقع قبالة الساحل في اليمن أدى إلى غرق قارب يحمل 260 مهاجراً، يوم أمس الإثنين".

وأشارت المنظمة إلى سقوط" 39 قتيلاً وفقدان 150 آخرين ونجاة 71 مهاجرا".

وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) غرق قارب يحمل مهاجرين من القرن الأفريقي، يوم أمس ، قبالة محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وبحسب السكان، تم انتشال جثامين 39 مهاجراً، وإنقاذ 71 آخرين جرى نقلهم إلى مديرية رضوم التابعة للمحافظة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 150 آخرين.

وتعلن الأمم المتحدة ، بشكل متكرر، وصول مهاجرين أفارقة إلى اليمن، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا، يهدف العديد منهم إلى الانتقال لدول الخليج، خصوصاً السعودية، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وسبق أن لقي العشرات من المهاجرين الأفارقة حتفهم في البحر جراء غرق قواربهم قبالة سواحل اليمن.