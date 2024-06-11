موعد عودة مصطفى محمد للمشاركة في المباريات بعد تحديد إصابته

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إصابة مصطفى محمد، مهاجم «الفراعنة» ونانت الفرنسي، خلال مشاركته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان مصطفى محمد تعرض لإصابة قوية في الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو، في الدقيقة الحادية عشرة، ثم سقط مجددًا في الدقيقة 15، قبل أن يغادر أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 18، ويحل بدلا منه أحمد أمين «أوفا».

وفقا لبيان الاتحاد، يعاني اللاعب من جزع (من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة)، لكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب لملاعب الساحرة المستديرة.

وسيغيب مصطفى محمد مدة لا تقل عن 21 يومًا، يتمكن من المشاركة في الاستعدادات الجماعية.