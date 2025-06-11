السيطرة على حريق بشارع البصل شرقي الإسكندرية

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على نيران حريق نشب في شارع البصل، القريب من جامع الفلكي الكبير، منطقة الفلكي، دون ورود أنباء عن حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق خلف جامع الفلكي الكبير، الكائن في نطاق حي أول المنتزه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن المنطقة، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى باقي المنطقة المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فقد عزت المعاينة والفحص الأولي، وأقوال شهود العيان أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، وسبب خسائر مادية.

تم فصل الغاز، والتيار الكهربائي عن المنطقة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات.