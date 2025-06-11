الدنمارك توافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها مع تركيز ترامب على جرينلاند

وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الدنماركية، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السيطرة على منطقة جرينلاند الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي.

ويقول النقاد إن موافقة البرلمان تعني التخلى عن السيادة الدنماركية للولايات المتحدة. ويوسع مشروع القانون اتفاقا عسكريا سابقا، تم توقيعه في عام 2023 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سمح للقوات الأمريكية بوصول واسع النطاق إلى القواعد الجوية الدنماركية في هذه الدولة الاسكندنافية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب سعي ترامب للسيطرة على جزيرة جرينلاند الاستراتيجية الغنية بالمعادن في القطب الشمالي على الرغم من أن الولايات المتحدة والدنمارك من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكتب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ، ردا على أسئلة المشرعين، أن الدنمارك ستكون قادرة على إنهاء الاتفاق إذا حاولت الولايات المتحدة ضم كل جرينلاند أو جزء منها.

وصوت 94 من المشرعين لصالح مشروع القانون بينما عارضه 11 مشرعا. وتمت إحالة التشريع إلى الملك الدنماركي فريدريك العاشر لتوقيعه.