كشف الفنان تامر حسني، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، بعد تعرضه لأزمة صحية بسبب انفجار مفاجئ للزائدة منذ أيام؛ نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وخضع لعمليتين خطيرتين.

كما حرص على شكر كل من دعا لنجله بالشفاء، وقدم لجمهوره بعض النصائح لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة.

وكتب «حسني»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم».

ونصح تامر حسني الجمهور قائلا: «مش كل سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص، لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة واثنين عشان برضوا ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة».

وتابع: «اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر

يارب، بحق كن فيكون اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا».

وواصل: «بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه و يعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب».

وحرص تامر حسني على شكر جمهوره مجددا على مساندتهم له: «وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق، متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعا له هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضوا بدعيلكم

وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم».