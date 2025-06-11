سفير فلسطين بلندن: فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين خطوة مهمة

اعتبر السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط اليوم الثلاثاء قرار المملكة المتحدة بإدراج وزيرين إسرائيليين بقوائم العقوبات خطوة مهمة طال انتظارها.

وقال زملط في بيان صحفي إن قرار بريطانيا بإدراج وزيري المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قوائم العقوبات البريطانية خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة.

واعتبر زملط أن التصنيفات الفردية خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة.

ودعا زملط بريطانيا إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024.

وأكد زملط ضرورة أن يكون إعلان اليوم مصحوبا وليس بديلا بالوفاء بوعود الحكومة البريطانية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إياها إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وينضم القرار البريطاني بفرض عقوبات، لقرار مماثل أعلنته اليوم أستراليا وكندا ونيوزيلاندا والنرويج، يتم من خلاله منع سموتريتش و بن غفير من الدخول لتلك الدول ويمنع على المؤسسات المالية تقديم أي خدمات مالية، إضافة لتجميد أي ممتلكات تخصهما في تلك الدول.

وردا على ذلك قلل الوزير بن غفير من أهمية قرار بريطانيا المتوقع، قائلا إنه سيستمر في العمل من أجل دولة إسرائيل والشعب.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن يوم 20 مايو الماضي أن بريطانيا علقت المفاوضات التجارية مع إسرائيل، على خلفية حصارها لغزة.