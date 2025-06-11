مقتل شخصين وإصابة العشرات في غارة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية

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أفادت وسائل إعلام محلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بأن غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات.

ونقلت صحيفة كييف إندبندنت عن عمدة خاركيف إيهور تيريخوف، إن 54 شخصا، بينهم 8 أطفال أصيبوا بجروح. كما أفاد تيريخوف بوقوع أضرار في المباني السكنية واندلاع حريق كبير.

ووفقا لموقع آر بي سي - أوكرانيا الإخباري، تضررت أيضا العديد من المباني التجارية في الهجوم.

وقبل ذلك بأيام قليلة، أفادت تقارير بتعرض خاركيف لأكبر هجوم بطائرة روسية بدون طيار منذ بداية الحرب، مخلفا العديد من القتلى والجرحى.



وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية، لهجمات متكررة.