انطلاق أولى رحلات فلاي شام للطيران من دمشق إلى أبو ظبي

انطلقت الأربعاء، أولى رحلات شركة الطيران "فلاي شام" من دمشق إلى أبو ظبي، بعد قرار استئناف الرحلات بين سوريا والإمارات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، على حسابها الرسمي بمنصة "إكس، بانطلاق أولى رحلات شركة طيران فلاي شام من مطار دمشق الدولي إلى مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و"فلاي شام" هي شركة طيران جديدة، أعلنت مجموعة من المستثمرين السوريين والإماراتيين إطلاقها في مايو الماضي، للنهوض بقطاع الطيران المدني في سوريا.

وكانت الإمارات، قررت في إبريل الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، وقالت إنها تجري التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وجاء القرار في أعقاب زيارة رسمية، أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبو ظبي، في 13 إبريل الماضي.

وأعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الحكومية، في الثاني من يونيو الجاري، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 16 يوليو المقبل.

وقالت المجموعة، في بيان سابق، إن هذا الاستئناف يأتي "بعد أن علّقت عملياتها إلى العاصمة السورية في عام 2012".

وفي 2012، أوقفت معظم شركات الطيران، رحلاتها من وإلى دمشق على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتي اندلعت في 2011.

وفي 7 يناير الماضي، بدأت عدة خطوط طيران تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بعد إعلان هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، بدء استقبال الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي.

جاء ذلك بعدما بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد؛ لينتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.