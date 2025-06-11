جريتا ثونبرج تصل السويد وسط استقبال بالأعلام الفلسطينية والتصفيق الحار

عادت الناشطة السويدية جريتا ثونبرجإلى السويد بعد محاولتها الوصول إلى قطاع غزة على متن السفينة "مادلين" وترحيلها من قبل إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "أفتونبلاديت".





وأفادت الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء بأن ركاب السفينة "مادلين" وصلوا إلى مطار بن غوريون الدولي، حيث استقبلهم قناصل من بلدانهم. وأشار بيان الوزارة إلى أن بعض النشطاء سيغادرون إسرائيل قريبا، بينما سيُحال الذين يرفضون التوقيع على وثائق الترحيل إلى الجهة القضائية.

وقالت الصحيفة: "غريتا ثونبرغ عادت إلى السويد"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية استقبلوا الناشطة بالتصفيق الحار في المطار.

وفي ليلة الاثنين، داهم جنود إسرائيليون السفينة "مادلين" التي كانت تقل 12 ناشطا مؤيدا لفلسطين، بينهم ثونبرغ، في طريقهم إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري على القطاع. وأعيد توجيه السفينة قسرا إلى ميناء أسدود، بينما أعلنت السلطات أنها سترحل ركاب السفينة إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.

وكان النشطاء قد أكدوا أنهم يتوجهون إلى القطاع في مهمة إنسانية. بينما رأت السلطات الإسرائيلية في هذه المبادرة محاولة لإثارة ضجة إعلامية واسعة وتأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل في العالم في ظل الصراع الدامي في غزة والأزمة الإنسانية هناك.