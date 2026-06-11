بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق اليوم صندوقا لدعم السلام في إسرائيل وفلسطين

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تعتزم بريطانيا وأستراليا وكندا إطلاق صندوق بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (4 ملايين دولار أمريكي)، اليوم الخميس، لدعم السلام في إسرائيل وفلسطين.

وتهدف المبادرة، التي تحمل اسم "صندوق السلام الدولي"، إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتمهيد الطريق نحو تحقيق حل الدولتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيعتمد الصندوق على خبرة المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية، وجهودها الحالية في منطقة غرب البلقان، من خلال تمويل مشاريع مجتمعية، ومجموعات شبابية، ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الصندوق "سيدعم الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لتعزيز التفاهم بين المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية".

وأضافت كوبر "في وقت نشأت فيه أجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين وسط دوامة الصراع والعنف، فإننا نحتاج أيضا إلى دعم منظمات المجتمع المحلي التي تعمل على بناء الحوار والسلام والثقة بين المجتمعات".

ومن المتوقع أن تكشف كوبر عن الصندوق خلال اجتماع مع نظيرتيها الأسترالية بيني وونج والكندية أنيتا أناند، في مقر إقامتها الريفي الرسمي، تشيفنينج، بمقاطعة كينت.

وساهمت كل دولة بمليون جنيه إسترليني في الصندوق، الذي سيسعى إلى جذب متبرعين آخرين فور بدء تشغيله.