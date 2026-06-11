اعتقال 5 سياح أمريكيين من ركاب سفينة سياحية في جزر البهاما بعد شجار

أعلنت السلطات في جزر البهاما أنها ألقت القبض على خمسة ركاب أمريكيين كانوا على متن سفينة سياحية، بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة ومقاومة الاعتقال في الأرخبيل الكاريبي.

وقالت الشرطة، في بيان، أمس الثلاثاء إن ثلاث نساء ورجلين تورطوا في شجار مع عدد من ركاب السفينة السياحية داخل ميناء العاصمة ناساو، وإن الحادث وقع مساء الاثنين الماضي.

وقالت السلطات إن "مواجهة عنيفة" نشبت داخل مركز للشرطة بعدما استعد رجال الشرطة لتفتيش المشتبه بهم الخمسة الذين تم القبض عليهم.

واتهمت إحدى النساء بإلقاء كرسي عبر باب زجاجي، ما أدى إلى تحطيمه، بينما اتهم رجل بركل ما تبقى من الزجاج ومحاولة الفرار من مركز الشرطة، وفقا لبيان الشرطة.

وأصيب أربعة من أفراد الشرطة، من بينهم ضابط أصيب بجروح خطيرة في كتفه الأيسر ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب السلطات.

ولا يزال المشتبه بهم الخمسة رهن الاحتجاز، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات في الواقعة ما زالت مستمرة.