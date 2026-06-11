انفجارات قرب طهران وكرج وسط تقارير عن هجمات ومسيرات وتحليق قرب العاصمة الإيرانية

وقعت عدة انفجارات بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران عند منتصف الليل، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مدينة كرج، وهي مركز تنقل يبعد بضعة كيلومترات فقط عن العاصمة.

كما شوهدت طائرات مسيرة في مناطق أبعد غرب كرج، بحسب وسائل إعلام رسمية، رغم عدم توفر تفاصيل أولية.

وأفاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع موجة من الضربات قرب العاصمة عقب ضربات أميركية سابقة استهدفت مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، على بعد أكثر من ألف كيلومتر.

وقال صحفي بموقع إلكتروني يعرف باسم وحيد عبر تطبيق تليجرام إن عدة انفجارات قرب كرج هزت المباني والنوافذ وأيقظت السكان. ونُقل عن أحد السكان قوله: "جاء صوتا انفجارين مرعبين من اتجاه كرج. لقد ضربوا مجددا". وقال آخر إن مطار بايام يبدو أنه تعرض للقصف، مضيفا أنه استيقظ من النوم بسبب الانفجار.