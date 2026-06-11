تعليم القاهرة تعلن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تخصيص عددا من المقار لاستقبال طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026/2025 (الدور الأول)، وذلك في إطار التيسير على المعلمين والعاملين المتقدمين بطلبات الاعتذار.

وأوضحت المديرية أن استقبال طلبات الاعتذار سيتم خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الثلاثاء 16 يونيو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، وبنفس الآلية التي تم العمل بها خلال العام الماضي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حرصها على توفير كل التيسيرات اللازمة لضمان سرعة وإنجاز إجراءات استقبال الطلبات، بما يحقق حسن سير العمل وانتظام الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتدعو المديرية الراغبين في التقدم بطلبات الاعتذار إلى التوجه إلى مقار اللجان المخصصة خلال المواعيد المحددة، مع استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات المنظمة.