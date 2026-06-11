التعليم توضح تفاصيل المشاجرة أمام إحدى لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام إحدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية، قالت وزارة التربية والتعليم إن الفيديو المتداول تضمن مشاجرة بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية بالشرقية أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وبنهاية خروج الطلاب من لجنة الامتحان.

وأضافت الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أكدت أن المشاجرة التي حدثت بالتزامن مع انتهاء لجنة الامتحان وخارج مقر اللجنة الامتحانية، تضمنت بعض أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية ولم يكن هناك أية معلمات كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة.