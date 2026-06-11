ترامب يعلق على منع الحكم الصومالي أرتان من دخول الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعمل على ضمان دخول "الأشخاص المناسبين" بعد أن أثرت عدة مشاكل تتعلق بالتأشيرات على الأسبوع الذي سبق انطلاق كأس العالم.

مُنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة لدى وصوله إلى ميامي للتدريب استعدادًا للنهائيات، بينما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفض منح تأشيرات لعدد من مسؤوليه.

وعندما سُئل ترامب عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، قال: "نحن نعمل على هذا الأمر عن كثب لضمان دخول الأشخاص المناسبين إلى بلادنا".

ونقلت تقارير عن مسؤول أمريكي ادعاءه بوجود صلات مشتبه بها بين أرتان ومنظمات إرهابية، وهو ادعاء لم يعلق عليه أرتان حتى الآن.

وواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات لاستضافة كأس العالم في دولة ذات سياسات هجرة متشددة، لكن رئيسه جياني إنفانتينو صرّح يوم الأربعاء بأن منظمته ليست "ملكة العالم" وعليها الالتزام بقرارات حكومات الدول المضيفة.