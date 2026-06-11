محافظ قنا: صرف مستحقات مزارعي قصب السكر المتأخرة خلال 15 يوما بعد التنسيق مع وزير التموين

أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، أنه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث ومتابعة شكاوى مزارعي المحافظة المتعلقة بتأخر صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمحصول قصب السكر للموسم الحالي.

وأوضح محافظ قنا أن وزير التموين والتجارة الداخلية أفاد بأنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن هذا الأمر، حيث أكد بشكل حاسم أنه سيتم إنهاء كل الإجراءات وصرف هذه المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، لافتا إلى أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لدعم المزارع المصري.

وأشار الببلاوي إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتوفير كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لمزارعي قصب السكر، نظرا للأهمية البالغة التي يمثلها هذا المحصول باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد القومي.