اشتكى سكان العقار رقم 4 بتقسيم عمرو بن العاص الأول بجوار مسجد المؤمن بمنطقة فيصل، من خطورة إعادة أحد محال المأكولات البحرية، بترميم المحل لافتتاحه مرة أخرى، عقب نشوب حريق بداخله الشهر الماضي، والذي كان سيودي إلى انتقال النيران إلى الأدوار العلوية بالعقار.

وقال السكان، في شكواهم، إن مستأجر المحل أزال أجزاء خرسانية من إحدى الكمرات داخل العقار، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين السكان خوفًا من تأثير ذلك على السلامة الإنشائية للعقار، مطالبين الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور بسرعة مراجعة الأعمال التي تتم داخل المحل والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الهندسية.

من جهته، أكد مصدر مسئول بحي بولاق الدكرور، تشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار بعد الحريق، وانتهت اللجنة إلى أن الحريق لم يؤثر على الحالة الإنشائية للعقار، موضحا أن المحل حاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.