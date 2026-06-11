عبور شاحنات مساعدات من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، بأفواج شاحنات المساعدات نحو معبر كرم أبو سالم، اليوم الخميس، وذلك ضمن تعزيز جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، والمقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي، حتى أمس الأربعاء، بلغ 32250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 685 ألف طن تقريبًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2190 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 610 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.