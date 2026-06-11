 مراسل أكسيوس: إسرائيل ستوافق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مراسل أكسيوس: إسرائيل ستوافق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية

رويترز
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 8:21 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 8:21 ص

 ذكر ​مراسل موقع ‌أكسيوس باراك ​رافيد ​على منصة إكس ⁠أنه ​من ​المقرر أن يوافق مجلس ​الوزراء ​الإسرائيلي اليوم الخميس ‌على ⁠خطة لتمويل إنشاء ​61 ​مستوطنة ⁠جديدة بحكم ​الأمر ​الواقع ⁠في الضفة ⁠الغربية ​المحتلة.


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