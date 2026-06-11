مراسل أكسيوس: إسرائيل ستوافق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية

ضياء رشوان: جماعة الإخوان قد تكون لديها موارد.. لكن باليقين ليست من مصادرها وحدها

ضياء رشوان: الإخوان لم يشاركوا في يوم 25 يناير إلا بعدد قليل من الشباب غير المنضبط على إيقاع الجماعة