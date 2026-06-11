ضبط مصنع لصناعة المخدرات في شرق لبنان

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس ضبط مصنع يحتوي على كمية كبيرة من مواد تستعمل لصناعة المخدرات في شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ، في بيان صحفي اليوم ، :"دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدتي ريحا وبوداي – بعلبك عدّة منازل ومزارع لعدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها، وضبطت مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات، وآلات ومعدات تستخدم للتصنيع، بالإضافة إلى أربع فانات تستخدم كمصانع متنقلة".

وأشارت إلى تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة وإجراء المتابعة لتوقيف المطلوبين.