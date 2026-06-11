قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنرد بحزم على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها

تعهد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد اللهي، اليوم الخميس، بالرد بحزم على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال عبد اللهي، بمناسبة مرور عام على اندلاع حرب الـ12 يومًا بين واشنطن وطهران، إن «القوات المسلحة الإيرانية بكامل جاهزيتها، وسترد بحزم على أي تهديد لأمن البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها بعمليات مؤثرة ومؤلمة».

يأتي ذلك فيما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب، بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.

وبدأ تصعيد الأعمال القتالية في وقت سابق من الأسبوع، بإسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد ‌أمريكية في المنطقة.

وهذا هو أخطر تهديد لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في أبريل، مما أضعف الآمال في نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في أواخر فبراير، بضربات جوية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن أحدث هجماته استهدفت «قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران»، ردا على ما وصفه «بعدوان غير مبرر ومستمر» من طهران.

وقال ترامب إن الضربات الأمريكية ستتوقف قريبا، لكنه سيستأنف القصف المكثف إذا لم يوقع قادة إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة في الحال.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الضربات بعد نحو أربع ساعات من بدئها بعد ⁠منتصف الليل بقليل بتوقيت طهران.