الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه الأزرق فجر اليوم

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس، 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ؛ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري قوله إن هذه «العملية العقابية ضد المعتدي» استهدفت «قاعدة الأزرق الجوية ومركز سيطرتها باستخدام 12 صاروخًا باليستيًا»، زاعمة أنها دمرت هذه المنشآت «وعددًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي المصري والعربي، وعلى ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية؛ حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.