شهدت أسواق ومحال بيع الدواجن بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن البيضاء، إذ انخفض سعر الكيلو إلى 72 جنيهًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين وأعادت النشاط إلى حركة البيع والشراء بعد فترة من الارتفاعات المتتالية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 72 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البلدي 115 جنيهًا للكيلو، وسجلت الدواجن الساسو 110 جنيهات، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق.

وقال إبراهيم محمود، أحد تجار الدواجن بمدينة كفر الشيخ، إن الانخفاض الحالي يرجع إلى زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق، بجانب استقرار أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تراجع معدلات الطلب عقب انتهاء مواسم الأعياد، وهو ما ساهم في خفض الأسعار لصالح المستهلك.

وأضاف أن انخفاض الأسعار انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع، إذ شهدت الأسواق إقبالًا أكبر من المواطنين لشراء احتياجاتهم من الدواجن، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يحقق التوازن المطلوب بين المنتج والمستهلك.

من جانبها، أكدت نعمة محمد، موظفة بمدينة كفر الشيخ، أن الدواجن تمثل عنصرًا أساسيًا على مائدة الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار يخفف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأخرى.

وأضافت أن وصول سعر الكيلو إلى 72 جنيهًا يعد سعرًا مناسبًا مقارنة بالفترات الماضية، مطالبة باستمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار الأسعار.

فيما أوضحت سحر رفعت، أن أسعار أجزاء الدواجن شهدت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا، إذ سجل سعر كيلو الأوراك نحو 75 جنيهًا، والأجنحة 45 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن الحية 72 جنيهًا للكيلو، مطالبة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق لضبط المخالفات وحماية المستهلكين.

ويأتي هذا الانخفاض ليمنح المواطنين قدرًا من الارتياح، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة إذا استمرت وفرة المعروض واستقرار مدخلات الإنتاج.