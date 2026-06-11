ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة.
لكن وسائل إعلام رسمية نقلت عن مسؤول كبير إيراني قوله إن المسؤولين في بلاده لم يجروا اتصالا مع ترامب.
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وأضاف لوسائل الإعلام أن "ادعاء ترامب الكاذب" بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين هو "غطاء لتجنب الحرب ضد إيران".