 ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين - بوابة الشروق
الخميس 11 يونيو 2026 7:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

رويترز
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:22 ص

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب لشبكة ‌فوكس نيوز يوم الأربعاء ​إنه تحدث ​مباشرة مع مسؤولين إيرانيين ⁠طلبوا منه ​وقف الضربات على ​بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة.
لكن وسائل ​إعلام رسمية ​نقلت عن مسؤول كبير ‌إيراني ⁠قوله إن المسؤولين في بلاده لم يجروا ​اتصالا ​مع ⁠ترامب.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.

وأضاف لوسائل الإعلام ​أن "ادعاء ترامب ​الكاذب" ⁠بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين ⁠هو "غطاء ​لتجنب ​الحرب ضد إيران".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك