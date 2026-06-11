ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب لشبكة ‌فوكس نيوز يوم الأربعاء ​إنه تحدث ​مباشرة مع مسؤولين إيرانيين ⁠طلبوا منه ​وقف الضربات على ​بلادهم، وذلك وفقا لمراسل الشبكة.

لكن وسائل ​إعلام رسمية ​نقلت عن مسؤول كبير ‌إيراني ⁠قوله إن المسؤولين في بلاده لم يجروا ​اتصالا ​مع ⁠ترامب.

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وأضاف لوسائل الإعلام ​أن "ادعاء ترامب ​الكاذب" ⁠بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين ⁠هو "غطاء ​لتجنب ​الحرب ضد إيران".