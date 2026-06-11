 الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان

رويترز
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:30 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:30 ص

 قال الجيش ‌الإسرائيلي اليوم الخميس ​إن ​قيادة الجبهة الداخلية ⁠أصدرت ​توجيها ​احترازيا بعد رصد عمليات ​إطلاق ​من لبنان باتجاه ‌شمال ⁠إسرائيل، وحث على دخول ​المناطق ​المحمية ⁠عند تفعيل ​التحذير.


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