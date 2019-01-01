الإمارات تتصدر المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات لليمن في عام 2019

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق لعام 2019، من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن ذلك جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى الثاني من يوليو الجاري.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 إلى يونيو 2019 بلغت 20.53 مليار درهم إماراتي "5.59 مليار دولار أمريكي"، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34% وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم "1.89 مليار دولار أمريكي" من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

واستحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66% من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم "3.70 مليار دولار أمريكي" وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في العديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات.

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات، وتضمنت 49 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن نحو المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.