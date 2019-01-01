موسكو تقدم غدا بيانات إضافية عن حادث دوما الكيميائي بسوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "إن بلاده ستقدم غدا الجمعة، بيانات إضافية عن الحادث، الذي وقع في مدينة دوما السورية بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف ريابكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - :"أن هذه البيانات الإضافية قام بجمعها متخصصونا ونشطاء روس من خلال مبادرة قاموا بها في سوريا"، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستقدم غدا في لاهاي.

يذكر أنه في الأول من مارس الماضي قدمت بعثة تقصي الحقائق في مدينة لاهاي الهولندية تقريرها النهائي عن التحقيق، الذي أجرته بشأن حادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة في دوما في سوريا في 7 أبريل 2018.

وأشارت لجنة تقصي الحقائق إلى أن المادة الكيميائية السامة المستخدمة تحتوي على الكلور التفاعلي، وأنه من المحتمل أن تكون هذه المادة هي الكلور الجزيئي.

يُذكر أنه سبق للغرب اتهام دمشق بشن هجوم كيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وهددها بتوجيه ضربات عسكرية.