مقتل ناشط من «حماس» برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

قتل ناشط من حركة حماس، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ناشطا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يبلغ من العمر 28 عاما توفى بعد ساعات من إصابته برصاص إسرائيلي شمال القطاع.

وأعلنت القسام، في بلاغ عاجل لها، أن القتيل "أحد مجاهدي قوة حماة الثغور" التابعة لها والتي يتم نشرها على أطراف قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة التي تأتي بعد أسابيع من الهدوء النسبي في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشهد قطاع غزة غدا احتجاجات أسبوعية ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة المكونة من فصائل ومؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم غد تحت شعار (جمعة لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان) في إشارة إلى إسرائيل.

وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.