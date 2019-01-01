 الهند تشهد هطول أمطار موسمية أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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الهند تشهد هطول أمطار موسمية أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع

مومباي (رويترز)
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 3:47 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 3:47 ص
شهدت الهند هطول أمطار موسمية خلال الأسبوع الذي انتهى يوم الأربعاء أعلى من المعدل الطبيعي للمرة الأولى منذ بدء الموسم في الأول من يونيو حزيران مما ساعد المزارعين على الإسراع في زراعة المحاصيل الصيفية وبدد المخاوف من الجفاف.

وتمثل الأمطار الموسمية أهمية كبيرة للزراعة والنمو الاقتصادي، إذ أن نحو 55 في المئة من أراضي الهند‭‭‭ ‬‬‬الصالحة للزراعة تعتمد على الأمطار. وتشكل الزراعة نحو 15 في المئة من اقتصاد حجمه 2.5 تريليون دولار، هو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية بالهند أن معدل هطول الأمطار زاد 28 في المئة عن المتوسط خلال 50 عاما في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من يوليو تموز.

ولا تزال الهند تتعافى من تبعات جفاف العام الماضي الذي أتلف محاصيل وأدى إلى نفوق ماشية وأوقف إمدادات المياه عن سكان المدن وبعض الصناعات.

واضطر بعض البلديات إلى قطع إمدادات المياه لضمان استمرار المخزون إلى أن تملأ الأمطار الموسمية الخزانات مجددا.

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