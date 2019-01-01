أنغام تغني باللهجة الخليجية في حفل غنائي بالسعودية

أطلّت المغنية المصرية أنغام بإطلالة ناعمة وأداء مبهر باللهجة الخليجية على جمهور السعودية الذي انتظرها بشغف كبير، الأربعاء، بمسرح القرية التراثية بمدينة الباحة (غرب) المملكة، لتطربهم بباقة من أجمل أغنياتها التي شدت بها خلال الحفل الذي نظمته شركة روتانا.



وقدمت أنغام مجموعة من أغنياتها الخليجية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل "لا تهجي" و"يوجعونك" و"وين تروح" و"راح تذكرني".



وعبّرت أنغام خلال الحفل عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي لمستها في المملكة، وخاطبت جمهورها قائلة: "أنا سعيدة بالحب الذي أحطتموني به من وقت دخولي المطار، حتي وقوفي أمامكم على هذا المسرح العظيم بهذا البلد الجميل بأهله، والذي أعطاني طاقة إيجابية كبيرة".



وأضافت أنغام :"شرف لي أن منحتموني هذه الفرصة لأن أكون أول فنانة عربية تقف على هذا المسرح العظيم.. شكرًا لكم".



وأحيت أنغام حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية منذ أيام، وسط حضور جماهيري كبير.