في احتفالية رائعة تم افتتاح أول ملعب فوت جولف في مصر في بورتو جولف مارينا بحضور ستيفن ريتسون أشهر مصمم ملاعب جولف في العالم، حيث استغلت المجموعة الامكانيات الهائلة لملاعب الجولف في بورتو جولف مارينا وأدخلت اللعبة الجديدة لتكون لها السبق في إطار حرص عامر جروب، علي أن يكون لها السبق دائما في تقديم كل ماهو جديد.

وقام ستيفن ريتسون بلعب ضربة البداية مع خالد شاكر المدير التنفيذي لشركة بورتو سبورت، مع نجوم كرة القدم وليد صلاح الدين ومحمد فاروق وجمال حمرة وكريم حسن شحاتة.

وأكد ستيفن ريتسون أنه سعيد جدًا بدخول هذه اللعبة مصر وأن الامكانيات الهائلة لبورتو جولف مارينا سوف تساعد بشكل كبير علي انتشار اللعبة في مصر، بجانب أن ملعب الجولف مصمم علي أحدث طراز والعبة سيكون لها مستقبل كبير .

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش الافتتاح أكد خالد شاكر المدير التنفيذي لشركة بورتو سبورت، أن عامر جروب كعادتها تبحث عن كل ما هو جديد وملعب فوت جولف في بورتو جولف مارينا هو أول ملعب في مصر ولن يكون الأخير في منتجعات بورتو بل سيتم الاستفادة من امكانيات ملاعب الجولف في منتجعات بورتو وأن عامر جروب استغلت حب وشغف الشعب المصري بكرة القدم فاللعبة ليست بها منافسات بدنية وتناسب جميع الاعمار فهي من أرقي الالعاب وتتناسب مع المصريين .

وأكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق انه سعيد بملاعب الجولف في بورتو جولف مارينا وامكانياتها الكبيرة وأول ملعب فوت جولف في مصر وهي لعبة جديدة ستحقق رواج كبير خلال الايام القادمة.

ويقول جمال حمزة نجم الزمالك السابق إن الامكانيات الكبيرة لملاعب الجولف هنا تم استغلالها بنجاح واتمني ان نري منافسات قوية واعتقد اننا سنأتي لبورتو جولف مارينا كثيرا كي نلعب في ملعب فوت جولف

أما محمد فاروق نجم الاهلي السابق فقد أكد علي سعادتة البالغة لحضور افتتاح اول ملعب فوت جولف في مصر، وأنه لعب مع الخواجة ستيفن ريتسون واللعبة تحتاج تركيز عالي واجمل ما فيها انها تناسب كل الأعمار و وتحتاج الي تركيز ومهارة بدون مجهود بدني وامكانيات ملاعب الجولف في بورتو جولف مارينا تناسب ذلك.