إسرائيل تحتجز مسئولا رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء لاستجوابه

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها احتجزت مسئولا رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء لاستجوابه.

ويشتبه أن المسئول عرقل تحقيقا ويجرى استجوابه بعد تحذيره من عواقب تصرفه، طبقا لبيان صادر من الشرطة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

يشار إلى أن مكتب نتنياهو متهم بتسريب معلومات لإفشال وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت تقارير في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية وحركة حماس تستعدان لاستئناف القتال في قطاع غزة.

وقال مسئول إسرائيلي ودبلوماسي عربي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لشن عمليات عسكرية جديدة في غزة في مارس المقبل.