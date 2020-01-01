باكستان تسجل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 243 ألفا و599 حالة.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية ليوم الجمعة، بارتفاع الوفيات إلى 5 آلاف و58 حالة بسبب الوباء في البلاد. وكان للعاصمة إسلام آباد النصيب الأكبر بواقع 13 ألفا و829 حالة، بينما سجل إقليم السند 100 ألف و900 إصابة، ويليه إقليم البنجاب بـ85 ألفا و261 حالة، فيما سجل إقليم خيبربختونخوا 29 ألفا و406 إصابات.

وارتفع عدد المتعافين إلى نحو 149 ألفا و92 مريضا عبر البلاد.