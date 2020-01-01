 محتجون يقتحمون مبنى البرلمان في بلجراد - بوابة الشروق
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محتجون يقتحمون مبنى البرلمان في بلجراد

د ب أ
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 3:42 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 3:42 ص

 نجحت مجموعة من المتظاهرين في اجتياز السياج الحديدى أمام مبنى البرلمان الصربي ، وتمكنت من اقتحام المبنى مساء اليوم الجمعة.

وسمع دوي العديد من الانفجارات ، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت أصوات تلك الانفجارات نتيجة لإطلاق قنابل صوتية أو قنابل غاز مسيل للدموع.

وألقى المتظاهرون قنابل وحجارة على نوافذ البرلمان.

بدأ الاحتجاج قبل ذلك بعدة ساعات وكان سلمياً في البداية.

وتفجرت مشاعر الغضب ليلة الثلاثاء بعد أن قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إنه سيتم فرض حظر للتجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع بكاملها لمنع تفشي مرض كوفيد 19 في بلجراد. وتراجع الرئيس في قراره في وقت لاحق ، لكن الاحتجاجات استمرت وانتشرت إلى مدن خارج العاصمة.

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