بدأت السلطات التركية، اليوم السبت، إجراءات الاستعداد لفتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين في 24 من الشهر الجاري رغم موجة انتقادات محلية ودولية لهذه الخطوة.

وبدأت السلطات التركية عمليات الفحص في مسجد "آيا صوفيا"، أشهر المعالم السياحية في إسطنبول في إطار الاستعدادات اللوجستية لجعل المتحف السابق، ملائما للمسلمين لأداء الصلوات، بعد يوم من إعلان البلاد إعادة افتتاحه، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.

وكان المبنى مغلقا أمام الزائرين اليوم السبت، وانتشرت فرقا من وزارة السياحة تتفقد القبة وأربع مآذن في إطار الاستعدادات، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وامتلأت وسائل إعلام موالية للحكومة اليوم السبت بأناشيد دينية وقومية بسبب القرار التاريخي.

وأمس وافق مجلس الدولة التركي على طلبات قدمتها منظمات عدة بإبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 يُعطي الموقع وضع متحف.