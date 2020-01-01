كشفت مصادر خاصة بمحافظة بنى سويف، عن اختبار حزب مستقبل وطن، 3 مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الحزب عن قطاع الصعيد.

وقالت المصادر، إن مرشحي القائمة لـ مجلس الشيوخ ببنى سويف هم " رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مصنع حديد المصريين والعديد من المصانع والشركات ابن مركز سمسطا غرب بنى سويف، ورجل الأعمال المحاسب نادر نسيم رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية ببنى سويف، والدكتورة منال سليمان ابنه مركز سمسطا غرب بنى سويف.

وأضافت المصادر، أن الحزب قد دفع بـ 3 مرشحين على المقاعد الفردية؛ لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ - أيضًا - وهم، رجال الأعمال احمد محسن مبارك صاحب شركات استيراد وتصدير وابن قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ، و محمد علي عبد الفضيل نجل النائب السابق على عبد الفضيل ابن مركز الفشن جنوب بنى سويف ، ونبيل حميدة نقيب المحامين ببنى سويف ابن قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الغد، السبت 11 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكدا المصدر أن مرشحى على المقاعد الفردي سوف يقمون بتقديم اوراقهم الترشح غدا السبت بمجمع محاكم بنى سويف .