ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 186 مليونا و418 ألفا و493 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و24 ألفا و103 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و847 ألفا و784 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 607 آلاف و132 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و795 ألفا و716 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 407 آلاف و145 حالة.