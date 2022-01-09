 الهند تسجل 16 ألفا و678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل 16 ألفا و678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسلمون يضعون كمامات يمرون بأحد المساجد في عيد الفطر بدلهي يوم 25 مايو 2020. تصوير: عدنان عبيدي - رويترز
مسلمون يضعون كمامات يمرون بأحد المساجد في عيد الفطر بدلهي يوم 25 مايو 2020. تصوير: عدنان عبيدي - رويترز
 نيودلهي أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 8:01 ص

سجلت وزارة الصحة الهندية، 16 ألفا و678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و639 ألفا و329 حالة.
وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم/ الاثنين/- بأنه تم أيضا تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و454 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 130 ألفا و713 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و983 ألفا و162 شخصا، وذلك بعدما تعافى 14 ألفا و629 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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