سترلينج يجتاز الكشف الطبي في تشيلسي

اقترب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي، من الانتقال رسميًا لصفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد 2022-2023.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، حسب ما ذكره اليوم الإثنين على حسابه الخاص على (تويتر)، اجتياز سترلينج في لندن للفحوصات الطبية تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا لتشيلسي.

وأشار رومانو، إلى أن سترلينج بات لاعبًا في صفوف تشيلسي، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة مسألة وقت، كاشفًا بأن نجم مانشستر سيتي، وقع على عقد انتقاله للبلوز حتى 2027، بالإضافة لخيار التمديد لموسم آخر.

وتشير التقارير البريطانية، إن صفقة انتقال سترلينج لصفوف تشيلسي، بلغت 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وتوج سترلينج مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لكأس الرابطة، وسجل 131 هدفا في 339 مباراة مع السيتزينز.