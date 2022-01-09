وزيرة الخارجية الألمانية: الظهور القوي للصين يمثل تحديا عالميا

ترى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن الصين تمثل تحديا لنظام السلام العالمي بسبب موقفها من تايوان والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي.



وقالت بيربوك اليوم الاثنين، عقب لقائها نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو إن الظهور القوي والواثق للصين "يمثل تحديا عالميا"، مضيفة في إشارة إلى مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي: "لقد ثبت بشكل متكرر أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح، فإن القواعد لا تُطبق بالضرورة"، موضحة أن هذا يعرّض "أساس حياتنا المشتركة والسلمية" للخطر.



وذكرت بيربوك، أن هذا يؤثر من ناحية على قضايا عسكرية، كما يشكل من ناحية أخرى تحديا خاصا للقرن الحادي والعشرين متمثلا في أن الهجمات المستقبلية لا يمكن تنفيذها بالدبابات والقنابل فقط، بل أيضا بوسائل اقتصادية، موضحة أن مسألة الأمن الاقتصادي تعتبر لذلك قضية محورية للمستقبل.



وفي إشارة إلى صراع الصين المتزايد على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قال هاياشي: "لن نسمح بتغيير الوضع الإقليمي بالقوة"، مضيفا أن اليابان ستواصل الحديث مع ألمانيا حول هذا الموضوع حتى تظل منطقة المحيطين الهندي والهادي "حرة ومفتوحة".



وذكر هاياشي، أنه من المهم التعاون مع دول ذات توجهات مماثلة لليابان وألمانيا لإظهار موقف قوي تجاه روسيا.



وقال: "يجب دعم أوكرانيا"، مؤكدا ضرورة أن تقدم الدول المجاورة لأوكرانيا الدعم أيضا.