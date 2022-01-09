هونج كونج تلزم مرضى كورونا في العزل المنزلي بارتداء سوار

قال وزير الصحة بحكومة هونج كونج، لو تشونج-ماو، إنه سيُطلب من مرضى كوفيد-19 ارتداء سوار إلكتروني اعتبارا من 15 يوليو إذا كانوا يخضعون لعزل منزلي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المدينة تخطط لبدء نظام صحي حيث أنها تدرس الانتقال من الحجر الصحي الفندقي إلى العزل المنزلي.



وخططت هونج كونج لسيناريو أسوأ الحالات من أجل أحدث تفش لكوفيد-19 حيث إنه من المتوقع أن تشهد هيئة المستشفيات دخول 300 مريض يوميا بحلول نهاية يوليو.



ووصل إجمالي الحالات المؤكدة الجديدة بكوفيد-19 اليوم 2863. وبلغ عدد الحالات المحلية 2611 والوافدة 252. ووصلت الوفيات الجديدة إلى سبع حالات.