رئيسة الوزراء الفرنسية تنجو من تصويت لحجب الثقة في البرلمان

نجحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، في النجاة من تصويت لحجب الثقة في البرلمان، اليوم الأحد.

وكانت الأحزاب اليسارية الأربعة في الجمعية الوطنية الفرنسية قدمت، الأربعاء الماضي، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

وذكرت الأحزاب الأربعة في نصها الذي رفعته إلى رئاسة الجمعية الوطنية ووزّع على الصحافة، أنه "في حالة عدم وجود تصويت على الثقة" الذي لم تطلبه رئيسة الوزراء "ليس لدينا خيار آخر سوى تقديم مذكرة حجب الثقة هذه".

ودعت رئيسة الوزراء الفرنسية، خلال عرضها أمام البرلمان، برنامج حكومتها السياسي أطراف المعارضة المستاءة إلى التعاون لبناء حلولاً توافقية، وذلك بعد الضربة التي تلقّاها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية.

ولإسقاط الحكومة يجب أن تحصل المذكرة على غالبية مطلقة وهو أمر لم يكن مرجحا.