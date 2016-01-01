إيطاليا وفرنسا تؤكدان العمل معا لمساعدة الليبيين حتى إجراء انتخابات

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاي أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أورلاندو قوله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه التقى في باريس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسبل الحفاظ عليها.



وأوضح أورلاندو أن الحفاظ على العملية السياسية لليبيا كان نقطة محورية في مشاوراته مع سولير في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.. مؤكدا أن إيطاليا وفرنسا تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا،وأن الجميع ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات.