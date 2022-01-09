إيني: غازبروم تقلص إمدادات الغاز لإيطاليا بصورة أكبر

أفادت شركة "إيني" الإيطالية اليوم الاثنين، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت أنها ستزود إيني بكميات من الغاز تبلغ نحو 21 مليون متر مكعب في اليوم.



يأتي هذا بينما بلغ المتوسط في الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب في اليوم.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت أسهم إيني بـ 1.2% إلى 11.09 يورو عند الساعة التاسعة و19 دقيقة صباحا بتوقيت ميلانو.



يأتي هذا بالتزامن مع توقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة عشرة أيام لإجراء أعمال صيانة مقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق.



وكانت إيني أعلنت منتصف يونيو تراجع إمدادات الغاز من روسيا، لتنضم الشركة بذلك لقائمة آخذة في الاتساع من شركات تضررت إمداداتها جراء تصاعد التوترات بين موسكو وأوروبا.