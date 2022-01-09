وزير الخارجية الإيراني يزور روما لبحث تعزيز التعاون السياسي والتجاري

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، طهران متوجها إلی العاصمة الإيطالية روما لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين.



ويرافق أمير عبداللهيان، في الزيارة وفد رفيع المستوى لإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مع كبار المسؤولين في هذا البلد، وفي الفاتيكان.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول إن متابعة سبل تعزیز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بین البلدین من الأهداف الرئيسية لهذه الزیارة، لافتا إلى وضع برامج مختلفة على جدول الأعمال لمتابعة الأهداف الثنائیة.