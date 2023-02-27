اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها، إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قريتي فحمة وكفر راعي جنوب جنين.

وقال منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صالح راغب حردان، ووحيد إسماعيل صبيح، وذلك عقب اقتحام قرية فحمة، ومداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي محمد صبيح من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وذلك خلال مروره على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.