المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر خلال الأسبوع الثالث من شهر ذي الحجة

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، من خلال تقريرها الأسبوعي أنها قدمت خدماتها خلال الفترة من 14 حتى 21 ذو الحجة 1444هـ، لأكثر من 5 ملايين و725 ألفا و288 مصل وزائر، وسهلت ونظمت دخول أكثر من 468 و870 ألف زائر للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى 126 ألفا و973 مصل بالروضة الشريفة و110 آلاف و731 ألف مصلية بالروضة.

وأشارت الرئاسة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى استفادة أكثر من 15 ألفا و575 زائرا من المواقع المخصصة لكبار السن، و14 ألفا و766 مستفيدا من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، كما تم توزيع 88 ألفا و749 من الهدايا، واستفادت أكثر من 98 ألفا و725 من التوعية الميدانية، واستفاد 14 ألفا و941 من من خدمة الإرشاد الديني، و7 آلاف و591 من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و3 آلاف و871 مستفيدا من خدمات المعارض، و29 ألفا و94 مستفيدا من خدمة التواصل باللغات، و16 ألفا و29 مستفيدا من خدمة المكتبات، و149 ألفا و293 مستفيدا من خدمة التنقل، و13 ألفا و621 مستفيدا من خدمة الإرشاد المكاني.

كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من 215 ألفا و752 عبوة ماء زمزم، و83 ألفا و86 وجبة إفطار صائم.