محافظ المنيا: الوحدات المحلية تواصل تنفيذ ومتابعة مشروعات حياة كريمة

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق من سرعة الإنجاز، وتسخير كل الإمكانيات واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال تنفيذ السوق الحضاري بقرية دلجا أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يُعد من أهم المشروعات التي تُسهم في دعم حركة التجارة بقرية دلجا وتوفر على المواطنين الوقت والجهد، إلى جانب تحقيق الانضباط والقضاء على العشوائية.

وفي ذات السياق، أوضح أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية صفانية والوحدة الصحية بقرية بان العلم، إلى جانب استمرار أعمال توصيل الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بالمدينة والقري التابعة لها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.