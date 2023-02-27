الأمم المتحدة تعرب عن خيبة الأمل لعدم تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن الآلية توفر المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا.

وأوضح أن جوتيريش حث جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على بذل جهود لإعادة الموافقة على تمديد العمل بالآلية المذكورة، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر دوجاريك أن جوتيريش أصيب بخيبة أمل لعدم الموافقة على تمديد العمل بالآلية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا.

وصوتت روسيا ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر "باب الهوى" إلى سوريا، بعد انتهاء التفويض بشأن هذه الآلية أمس الاثنين.

وبدورهم، صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وتصر روسيا على التمديد لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قرارا منافسا في هذا الشأن.

وتسمح هذه الآلية الإنسانية التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى حوالي 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنويا.